Тема.Доказательство вреда курения. Если дома есть курящие люди,исследуйте влиян??е курения на скорость кровотока в сосудах ногтевого ложа перед курением,когда человеку очень хочется курить,и после выкуривания сигареты.
Биология
Тема.Доказательство вреда курения. Если дома есть курящие люди,исследуйте влиян??е курения на скорость кровотока в сосудах ногтевого ложа перед курением,когда человеку очень хочется курить,и после выкуривания сигареты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цель: Измерить скорость кровотока в сосудах ногтевого ложа Длина моего ногтя: S=1,5 смВремя за которое ноготь покраснел: t=3 сСкорость кровотока в сосудах моего ногтевого ложа:V=S/t; V=1,5 см/3 с=0,5 см/с Скорость кровотока в аорте равна около 30 см/с Скорость в аорте больше скорости в ногтевом ложе, потому что кровь из сердца выталкивается под давленим в аорту, в ногтевом ложе не такое большое давление, поэтому и скорость меньше. В аорте, скорость больше чем в артериолах и капиллярах.
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