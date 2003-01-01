Составить небольшой текст описание местности используя краткие причастия

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Составить небольшой текст описание местности используя краткие причастия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимний лес полон  зеленых елей,голых берез.Снег в этом лесу бел и немного потоптан животными ,но нога человека туда не ступала.Я решил пройтись по этому прекрасному творению природы ,но я  не смог нарушить покой и тишину этого  чуда.Ближе к весне на деревьях появились почки они были красивы и ароматны.Наш класс ходил на экскурсию в этот чудный лесок,всем понравилась красота этого пейзажа.Потом в школе мы рисовали этот лес.Рисунки были чудны.
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