Составить небольшой текст описание местности используя краткие причастия

Гость: Гость:

Зимний лес полон зеленых елей,голых берез.Снег в этом лесу бел и немного потоптан животными ,но нога человека туда не ступала.Я решил пройтись по этому прекрасному творению природы ,но я не смог нарушить покой и тишину этого чуда.Ближе к весне на деревьях появились почки они были красивы и ароматны.Наш класс ходил на экскурсию в этот чудный лесок,всем понравилась красота этого пейзажа.Потом в школе мы рисовали этот лес.Рисунки были чудны.