Как весело учится!? подскажите пожалуйста!!!
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Как весело учится!? подскажите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть уверенным в себе, хорошо учится.
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