Нужна помощь. По крайней мере формула) Отдаю 80 баллов. Сколько грамм водорода образуется при взаимодействии 7,8 грамм K калия и 4,9 H2So4 серной кислоты
Химия
Нужна помощь. По крайней мере формула) Отдаю 80 баллов. Сколько грамм водорода образуется при взаимодействии 7,8 грамм K калия и 4,9 H2So4 серной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2K+H2SO4=K2SO4+H2 балала(20 символов,глупое правило)
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