Нужна помощь. По крайней мере формула) Отдаю 80 баллов. Сколько грамм водорода образуется при взаимодействии 7,8 грамм K калия и 4,9 H2So4 серной кислоты

Химия

Нужна помощь. По крайней мере формула) Отдаю 80 баллов. Сколько грамм водорода образуется при взаимодействии 7,8 грамм K калия и 4,9 H2So4 серной кислоты

Автор: Гость