Романсы Глинки "Я помню чудное мгновенье", " Ночной зефир", "Я здесь, Инезилья"написаны на стихи а) Жуковского б) Пушкина в) Кукольника

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Романсы Глинки "Я помню чудное мгновенье", " Ночной зефир", "Я здесь, Инезилья"написаны на стихи а) Жуковского б) Пушкина в) Кукольника
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Я считаю, что Б) удачи
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