Романсы Глинки "Я помню чудное мгновенье", " Ночной зефир", "Я здесь, Инезилья"написаны на стихи а) Жуковского б) Пушкина в) Кукольника
Другие предметы
Романсы Глинки "Я помню чудное мгновенье", " Ночной зефир", "Я здесь, Инезилья"написаны на стихи а) Жуковского б) Пушкина в) Кукольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что Б) удачи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Составьте с данными прилагательными для читания чтобы они приобрели значение качественных свинцовая пуля в общих вот железная решётка интернет рост...
Математика
Определите против какой стороны треугольника лежит наибольший угол треугольника ABC если АВ= 17 см BC= 12 см АС= 14 см
Литература