К данным существительным подобратьсинонимы ,слова другого склонения.метель зной алфавит отечество болтовня бой.

Русский язык
К данным существительным подобратьсинонимы ,слова другого склонения.метель зной алфавит отечество болтовня бой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метель-вьюга,зной-припека,алфавит-азбука,отечество-родина,болтовня-разговор,бой-война,драка.
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