Три дубовые шпалы весят столько же , сколько 5 сосновых . Какова масса одной соснов??й 27,3 кг ?
Математика
Три дубовые шпалы весят столько же , сколько 5 сосновых . Какова масса одной соснов??й 27,3 кг ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27.3*5=136.5 кг -масса всех сосновых шпал 136,5/3=45.5 кг - масса одной сосновой шпалы Ответ: 45.5 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши выражения в тетради столбиком. из цифр 8,6,1,9,2 составь наибольшее и наименьш??е пятизначные числа. найди их разность. из цифр разности сос...
Математика
За 3 корочки хлеба и 2 кружки молока надо заплатить 20монет сколько стоит одна корочка хлеба если она дешевле одной кружки молока на 5 монет
Биология
Возьми карандаш и тупым концом его проведи линию по ладошке чуть-чуть надавливая ??то появляется Почему