Три дубовые шпалы весят столько же , сколько 5 сосновых . Какова масса одной соснов??й 27,3 кг ?

Математика

Три дубовые шпалы весят столько же , сколько 5 сосновых . Какова масса одной соснов??й 27,3 кг ?

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