Возьми карандаш и тупым концом его проведи линию по ладошке чуть-чуть надавливая ??то появляется Почему

Гость: Гость:

Появится светлая линия, со временем она покраснеет, а потом исчезнет. Потому что ты перекрываешь мельчайшие сосудики, кровь по ним на пару секунд течь перестает, а потом пойдет туда с удвоенной силой, пока не вернется обратно к норме