Возьми карандаш и тупым концом его проведи линию по ладошке чуть-чуть надавливая ??то появляется Почему
Биология
Возьми карандаш и тупым концом его проведи линию по ладошке чуть-чуть надавливая ??то появляется Почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появится светлая линия, со временем она покраснеет, а потом исчезнет. Потому что ты перекрываешь мельчайшие сосудики, кровь по ним на пару секунд течь перестает, а потом пойдет туда с удвоенной силой, пока не вернется обратно к норме
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