Начиная дело, о конце помышляй. смысл пословицы как ее можно употреблять

Литература
Начиная дело, о конце помышляй. смысл пословицы как ее можно употреблять
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл пословицы в том, что если ты что-то начинаешь делать, то думай о последствиях.Ибо они бывают плачевными. Употреблять её можно в различных ситуациях. Обычно люди так говорят друзьям, чтобы те не попадали в нелепые ситуации. 
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