Начиная дело, о конце помышляй. смысл пословицы как ее можно употреблять
Литература
Начиная дело, о конце помышляй. смысл пословицы как ее можно употреблять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл пословицы в том, что если ты что-то начинаешь делать, то думай о последствиях.Ибо они бывают плачевными. Употреблять её можно в различных ситуациях. Обычно люди так говорят друзьям, чтобы те не попадали в нелепые ситуации.
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