Начиная дело, о конце помышляй. смысл пословицы как ее можно употреблять

Гость: Гость:

Смысл пословицы в том, что если ты что-то начинаешь делать, то думай о последствиях.Ибо они бывают плачевными. Употреблять её можно в различных ситуациях. Обычно люди так говорят друзьям, чтобы те не попадали в нелепые ситуации.