За 3 корочки хлеба и 2 кружки молока надо заплатить 20монет сколько стоит одна корочка хлеба если она дешевле одной кружки молока на 5 монет

Математика

За 3 корочки хлеба и 2 кружки молока надо заплатить 20монет сколько стоит одна корочка хлеба если она дешевле одной кружки молока на 5 монет

Автор: Гость