За 3 корочки хлеба и 2 кружки молока надо заплатить 20монет сколько стоит одна корочка хлеба если она дешевле одной кружки молока на 5 монет

Математика
За 3 корочки хлеба и 2 кружки молока надо заплатить 20монет сколько стоит одна корочка хлеба если она дешевле одной кружки молока на 5 монет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20:2=10 2)10-3=7(м.)-кружка молока 3)7-5=2(м.)-стоит кусочек хлеба.
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