Запиши выражения в тетради столбиком. Из цифр 8, 6, 1, 9, 2 составь наибольшее и наимен??шее пятизначные числа. Найди их разность. Из цифр разности составь наибольшее и наименьшее числа. Опять найди разность. Повтори последоват...
Математика
Запиши выражения в тетради столбиком. Из цифр 8, 6, 1, 9, 2 составь наибольшее и наимен??шее пятизначные числа. Найди их разность. Из цифр разности составь наибольшее и наименьшее числа. Опять найди разность. Повтори последовательность действий 3 раза.
Ответ(ы) на вопрос:
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1. 98621-12689=85932 2. 98532-23589=74943 3. 97443-34479=62964
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