Запиши выражения в тетради столбиком. Из цифр 8, 6, 1, 9, 2 составь наибольшее и наимен??шее пятизначные числа. Найди их разность. Из цифр разности составь наибольшее и наименьшее числа. Опять найди разность. Повтори последоват...

Математика

Запиши выражения в тетради столбиком. Из цифр 8, 6, 1, 9, 2 составь наибольшее и наимен??шее пятизначные числа. Найди их разность. Из цифр разности составь наибольшее и наименьшее числа. Опять найди разность. Повтори последовательность действий 3 раза.

Автор: Гость