Как зовут барыню в рассказе МУМУ
Литература
Как зовут барыню в рассказе МУМУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прототипом барыни являлась мать Тургенева Варвара Петровна, но в рассказе такого нет.
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