Составьте с данными прилагательными для читания чтобы они приобрели значение качественных свинцовая пуля в общих вот железная решётка интернет рост вишневый компот собачья будка Бархатное платье

Русский язык

Составьте с данными прилагательными для читания чтобы они приобрели значение качественных свинцовая пуля в общих вот железная решётка интернет рост вишневый компот собачья будка Бархатное платье

Автор: Гость