Составьте с данными прилагательными для читания чтобы они приобрели значение качественных свинцовая пуля в общих вот железная решётка интернет рост вишневый компот собачья будка Бархатное платье
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Составьте с данными прилагательными для читания чтобы они приобрели значение качественных свинцовая пуля в общих вот железная решётка интернет рост вишневый компот собачья будка Бархатное платье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свинцовая пуля - свинцовые тучи железная решетка - железная рука вишневый компот - вишневое платье собачья будка - собачья верность бархатное платье - бархатные щеки
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