Составьте с данными прилагательными для читания чтобы они приобрели значение качественных свинцовая пуля в общих вот железная решётка интернет рост вишневый компот собачья будка Бархатное платье

Русский язык
Составьте с данными прилагательными для читания чтобы они приобрели значение качественных свинцовая пуля в общих вот железная решётка интернет рост вишневый компот собачья будка Бархатное платье
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свинцовая пуля - свинцовые тучи железная решетка - железная рука вишневый компот - вишневое платье собачья будка -  собачья верность бархатное платье - бархатные щеки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Определите против какой стороны треугольника лежит наибольший угол треугольника ABC если АВ= 17 см BC= 12 см АС= 14 см
Ответить
Геометрия
Помогите плиз! решите 2 задачи! срооочно!
Ответить
Литература
Как зовут барыню в рассказе МУМУ
Ответить
Русский язык
К данным существительным подобратьсинонимы ,слова другого склонения.метель зной алфавит отечество болтовня бой.
Ответить
Русский язык
СРОЧНО,ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!! ------------------------------------------------ Нужно написать сочинение-рассу??дение на тему "Что такое Чувство Родин...
Ответить