ИДЕИ марксизма – общество рассматривается как организм, в структуре которого производительные силы, которые являются базисом, определяют производственные отношения, формы собственности, которые, в свою очередь, обусловливают к...
История
ИДЕИ марксизма – общество рассматривается как организм, в структуре которого производительные силы, которые являются базисом, определяют производственные отношения, формы собственности, которые, в свою очередь, обусловливают классовую структуру общества, политику, государство, право, мораль, философию, религию, искусство, т. е. надстройку; – единство и взаимодействие этих сфер образуют определенную общественно-экономическую формацию; их развитие и смена составляют процесс поступательного движения общества; – борьба господствующих и угнетенных классов – движущая сила истории, а ее высшее выражение – социальная революция; – капитализм – последняя эксплуататорская формация, которая создает мощные стимулы развития общества, но постепенно превращается в препятствие его прогресса; – в условиях капитализма созревает пролетариат, свергающий господство буржуазии и устанавливающий свою власть; – пролетариат осуществит переход к коммунизму, который предполагает уничтожение частной и утверждение общественной собственности, создание бесклассового общества и условий свободного развития личности. ОБ КАЖДОЙ ЭТОЙ ИДЕИ НАДО НАПИСАТЬ КОТОРКО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марксизм – это философское, экономическое и политическое учение, основоположники которого - Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они разработали материалистическую диалектику и материалистическое понимание истории, теорию прибавочной стоимости и учение о коммунизме. Марксизм является своеобразным вариантом развития классической экономической школы. Методология марксизма берет начало из следующих источников: классическая политическая экономия А. Смита и Д. Рикардо - трудовая теория стоимости, производительность труда и т. д.; немецкая классическая философия - диалектика и материализм; утопический социализм - социологические аспекты, понятие классовой борьбы.Индивидуальной особенностью методологии марксизма является идея базиса и надстройки – не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Общественный базис представляет совокупность исторически определенных производственных отношений, экономическую структуру общества, над которой расположена надстройка. Надстройка общества – это совокупность идеологических отношений и взглядов, в том числе политика, право, мораль, религия, искусство и соответствующие им организации и учреждения (государство, партии, церковь и др.). Определяемая базисом надстройка в то же время оказывает на него и общество в целом активное воздействие. Базис и надстройка развиваются в пределах одной общественно-экономической формации. При смене формаций устаревшие базис и надстройка заменяются новыми
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