Сочинение на тему первый снег а.а пластова 5 6 пред
Литература
Сочинение на тему первый снег а.а пластова 5 6 пред
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый снег вдруг выпал тонким слоем покрывал землю и маленькие пучки травинок выныривали из под снега . Казалось ,что прекрасное время года зима игра в снежки ,но холода . Естественно если холод ,то простуда ,у меня ни разу не было такого ,что я ни разу не заболела зимой .
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