Сочинение на тему первый снег а.а пластова 5 6 пред

Гость: Гость:

Первый снег вдруг выпал тонким слоем покрывал землю и маленькие пучки травинок выныривали из под снега . Казалось ,что прекрасное время года зима игра в снежки ,но холода . Естественно если холод ,то простуда ,у меня ни разу не было такого ,что я ни разу не заболела зимой .