Придумать предложения со словом белозубая
Русский язык
Придумать предложения со словом белозубая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белозубая акула съела тысячу маленьких рыбёшек.
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