Какой ткани нет в организме растений? А) эпителиальной ткани Б) соединительной ткани В) нервной ткани Г) мышечной ткани

Биология

Какой ткани нет в организме растений? А) эпителиальной ткани Б) соединительной ткани В) нервной ткани Г) мышечной ткани

Автор: Гость