Какой ткани нет в организме растений? А) эпителиальной ткани Б) соединительной ткани В) нервной ткани Г) мышечной ткани
Биология
Какой ткани нет в организме растений? А) эпителиальной ткани Б) соединительной ткани В) нервной ткани Г) мышечной ткани
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А эпителиальной ткани
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Химия
Нужна помощь. По крайней мере формула) Отдаю 80 баллов. Сколько грамм водорода образуется при взаимодействии 7,8 грамм K калия и 4,9 H2So4 серно...
Қазақ тiлi
Русский язык