Почему соловьи поют только в конце весны и в начале лета?
Окружающий мир
Почему соловьи поют только в конце весны и в начале лета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное потому что тепло... Либо они привлекают самок, потому что они ну... Еще не замужем :)
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