Напишите небольшое сочинение ,,Чему посвещён рассказ МУМУ

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Рассказ "МУМУ" посвещён крепостному праву ! Если бы не приказ барышни то Герасим не утопил бы собачку . В то время крепостное право решало всё! Можно было и купить себе подчинённого или же продать . Думаете если бы Герасиму какая то богатая барышня приказала ему утопить своего щенка он бы согласился определённо нет! Герасим работал на неё. Крепостно́е пра́во — совокупность юридических норм, закрепляющих наиболее полную и суровую форму феодальной зависимости. Его отменили в 1861г . Что стало для крепостных крестьян счастьем и горем . Потому что тогда они работали на помещиков и жили так же у такого на кого они работали. Если же у некоторых было жильё и были деньги но от скуки они просто работали или же докапливали себе на новую вещь ,Другие же крестьяне остались на улице .