ДАЮ 50 БАЛЛОВ Основные свойства конденсации
Физика
ДАЮ 50 БАЛЛОВ Основные свойства конденсации
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Основное - Испарение
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