Как Алёша спас курицу и как она его поблагодарила Алёшу?

Литература
Как Алёша спас курицу и как она его поблагодарила Алёшу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алёша спас курицу от кухарки, когда та хотела пустить её на еду. Она дала ему волшебное зернышко, которое выполняло всё домашнее задание за него.
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