Как жили, что носили, чем занимались петербуржцы 1930 года?

История
Как жили, что носили, чем занимались петербуржцы 1930 года?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После смерти Владимира Ильича Ленина в 1924 г. было решено переименовать Петроград в Ленинград. Но еще раньше, с момента переезда правительства в Москву в 1918 г., Петроград превратился из столицы в областной центр. После окончания Гражданской войны постепенно стало расти население, восстанавливались заводы, открывались учебные заведения. Вновь заработали электростанции, и в Петрограде снова появился электрический свет. На реке Волхов была построена первая в России гидроэлектростанция. Тракторы и микроскопы, авиамоторы и турбины электростанций, карбюраторы и радиолампы — все это изготавливалось в нашем городе впервые в стране. Для работы на новых крупных заводах в город переехало множество крестьян. Многие улицы были переименованы: Дворцовая площадь стала площадью Урицкого, Невский проспект — Проспектом 25 октября, площадь Александра Невского — Красной площадью. Магазины украшали новые надписи — с сокращениями, не всегда понятными коренным петербуржцам: МОЛОКОСОЮЗ — магазин, где продавались молочные продукты, ОРС — отдел рабочего снабжения. Постепенно с улиц исчезали извозчики, зато с 1926 г. появились автобусы, а спустя 10 лет — троллейбусы. Государственным законом было введено обязательное среднее образование, и теперь все дети ходили в школы. Учащиеся младших классов вступали в октябрята и носили на груди маленькие звездочки, ребята постарше — в пионеры, они носили красный галстук и пионерский значок. Пионеры обязаны были участвовать в общественной жизни: собирать макулатуру и металлолом, помогать старшим. В свободное от посещения школы время можно было бесплатно заниматься во множестве кружков — под них в каждом районе были отданы большие и просторные дома или даже дворцы. Главным из них стал городской Дворец пионеров в Аничковом дворце (см. Аничков мост и дворец) на Невском проспекте. Взрослые могли посещать Дворцы культуры, где работали бесплатные секции и библиотеки. Большой проблемой ленинградцев оказалась нехватка жилья. Несмотря на активное строительство, жилой площади не хватало. Многокомнатные квартиры в доходных домах или особняках становились коммунальными: в каждой из них жило несколько семей, иногда — более десяти. Комната у каждой семьи была своя, но кухня и туалеты — общие. На кухнях стояли огромные плиты, но чаще горожане готовили на керосинках или примусах, у каждой семьи они были собственные. В стране недоставало самых необходимых вещей, и Ленинград не был исключением. Очереди выстраивались за многими продуктами и товарами. Большинство семей экономило: не хватало денег на еду, книги. Люди самостоятельно шили одежду, в комнатах часто стояли швейные машинки. В Ленинграде были закрыты почти все церкви, велась борьба с верующими. Если какой-то ребенок носил крестик, его выгоняли из пионеров «за несознательность». Многим приходилось скрывать свое прошлое. Если человек был бывшим дворянином или священником, его могли арестовать, а его детей — отчислить из школы или университета. Множество невиновных были арестованы, отправлены в тюрьмы или расстреляны. Но об этой стороне жизни люди опасались разговаривать. Для всех желающих были открыты Эрмитаж и Русский музей, императорские резиденции в Петергофе, Павловске, Царском Селе. Работали старые театры — Мариинский, Александринский, Михайловский, открывались новые, например ТРаМ — Театр рабочей молодежи (сейчас — Драматический театр на Литейном). В Большом зале Филармонии звучала не только классическая музыка прошлых веков, но и новые произведения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Работали десятки кинотеатров.
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