Как животные используют кислоты?

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Разные животные используют кислоты по-своему. У большинства — это желудочный сок (соляная кислота), который участвует в процессе пищеварения. Также существуют животные, которые используют кислоту для защиты или нападения на противника. Наиболее ярким представителем является скорпион, использующий свою кислоту в жале как для охоты, так и для защиты он нападения.