Как животные используют кислоты?

Окружающий мир
Как животные используют кислоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разные животные используют кислоты по-своему. У большинства — это желудочный сок (соляная кислота), который участвует в процессе пищеварения. Также существуют животные, которые используют кислоту для защиты или нападения на противника. Наиболее ярким представителем является скорпион, использующий свою кислоту в жале как для охоты, так и для защиты он нападения.
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