Какая фигура имеет одну линию симметрии
Математика
Какая фигура имеет одну линию симметрии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парабола имеет одну ось симметрии
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