Периметр квадрата равен 8 см. Из двух таких квадратов составили прямоугольник. Найди площадь этого прямоугольника. Помогите, буду благодарна.

Математика
Периметр квадрата равен 8 см. Из двух таких квадратов составили прямоугольник. Найди площадь этого прямоугольника. Помогите, буду благодарна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение(для нахождения стороны квадрата): 4х=8 х=8:4 х=2. 2 см сторона квадрата 2) 2•2=4(см) сторона прямоугольника(это та сторона, которая получилась в результате сложения 2 квадратов). 3) 4•2=8(см²) площадь прямоугольника. Ответ: 8 см².
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