Периметр квадрата равен 8 см. Из двух таких квадратов составили прямоугольник. Найди площадь этого прямоугольника. Помогите, буду благодарна.

Математика

Периметр квадрата равен 8 см. Из двух таких квадратов составили прямоугольник. Найди площадь этого прямоугольника. Помогите, буду благодарна.

Автор: Гость