В полдень от пристани отошёл теплоход со скоростью 16км/ч Через 3 ч вслед ему отошёл другой теплоход и через 12ч догнал первый С какой скоростью двигался второй теплоход?

Математика
В полдень от пристани отошёл теплоход со скоростью 16км/ч Через 3 ч вслед ему отошёл другой теплоход и через 12ч догнал первый С какой скоростью двигался второй теплоход?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16*3=48(км) проехал первый теплоход за 3 часа 16*12=192(км) проехал первый теплоход за 12 часов 192+48=240(км) всего проехал первый теплоход  240:12=20(км/ч) скорость второго теплохода
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