В полдень от пристани отошёл теплоход со скоростью 16км/ч Через 3 ч вслед ему отошёл другой теплоход и через 12ч догнал первый С какой скоростью двигался второй теплоход?

Математика

В полдень от пристани отошёл теплоход со скоростью 16км/ч Через 3 ч вслед ему отошёл другой теплоход и через 12ч догнал первый С какой скоростью двигался второй теплоход?

Автор: Гость