Помогити решаить задачу плиз. От двух пристаней,находящихся на расстоянии 15 километров одновременно отошли две моторные лодки. Через 2часа расстояние между лодками стало 87 километров. Первая лодка шла со скоростью 17 км/ч. Уз...
Математика
Помогити решаить задачу плиз. От двух пристаней,находящихся на расстоянии 15 километров одновременно отошли две моторные лодки. Через 2часа расстояние между лодками стало 87 километров. Первая лодка шла со скоростью 17 км/ч. Узнай скорость второй лодки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) 87+15=102(км)-общее расстояние. 2.) 102:2=51(км/ч)-общая скорость. 3.) 51-17=34(км/ч)-скорость 2 лодки. Ответ: 34 км/ч.
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