Та курица умеет летать. Мышь маленькое животное. Его сестра умеет готовить. Он ??мотрит телевизор вечером. В холодильнике есть сыр. Переведите пожалуйста.

Английский язык

Та курица умеет летать. Мышь маленькое животное. Его сестра умеет готовить. Он ??мотрит телевизор вечером. В холодильнике есть сыр. Переведите пожалуйста.

Автор: Гость