Та курица умеет летать. Мышь маленькое животное. Его сестра умеет готовить. Он ??мотрит телевизор вечером. В холодильнике есть сыр. Переведите пожалуйста.
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Та курица умеет летать. Мышь маленькое животное. Его сестра умеет готовить. Он ??мотрит телевизор вечером. В холодильнике есть сыр. Переведите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
That chicken could fly . Mouse small animal . His sister knows how to cook . He watches TV in the evening. In the fridge eating cheese .
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