Подчеркни слова,которые помогают определить род. мой весёлый звонкий мяч,ты куда ??омчался вскачь. наша таня громко плачет... дали туфельку слону.взял он туфельку одну...глупый маленький мышонок отвечает он с просонок

Русский язык
Подчеркни слова,которые помогают определить род. мой весёлый звонкий мяч,ты куда ??омчался вскачь. наша таня громко плачет... дали туфельку слону.взял он туфельку одну...глупый маленький мышонок отвечает он с просонок
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мяч,таня,слон,туфельку,мышонок.
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