Подчеркни слова,которые помогают определить род. мой весёлый звонкий мяч,ты куда ??омчался вскачь. наша таня громко плачет... дали туфельку слону.взял он туфельку одну...глупый маленький мышонок отвечает он с просонок

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Подчеркни слова,которые помогают определить род. мой весёлый звонкий мяч,ты куда ??омчался вскачь. наша таня громко плачет... дали туфельку слону.взял он туфельку одну...глупый маленький мышонок отвечает он с просонок

Автор: Гость