Найти значения выражения: (5/6-2/3):8/9; 10: 2/5-3/10
Математика
Найти значения выражения: (5/6-2/3):8/9; 10: 2/5-3/10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишу по действиям: 1) 5/6-2/3=5/6-4/6=1/6 2)1/6:8/9=1/6*9/8=1/2*3/8= 3/16 1)10:2/5=10/1*5/2=5/1*5/1=25 2) 25-3/10=25-0,3=24,7
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