Нужна помощь в написании сочинения на тему "Какие нравственные ценности укрепляю?? семью"по роману-эпопее "Война и мир"
Литература
Нужна помощь в написании сочинения на тему "Какие нравственные ценности укрепляю?? семью"по роману-эпопее "Война и мир"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начни сначала с того,какую ты бы хотел иметь семью. Опиши,что считаешь самым ценным в своей будущей семье. Потом сравни семью Романовых и Болконских.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Та курица умеет летать. Мышь маленькое животное. Его сестра умеет готовить. Он ??мотрит телевизор вечером. В холодильнике есть сыр. Перев...
Английский язык
Литература