Нужна помощь в написании сочинения на тему "Какие нравственные ценности укрепляю?? семью"по роману-эпопее "Война и мир"

Литература
Нужна помощь в написании сочинения на тему "Какие нравственные ценности укрепляю?? семью"по роману-эпопее "Война и мир"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начни сначала с того,какую ты бы хотел иметь семью. Опиши,что считаешь самым ценным в своей будущей семье. Потом сравни семью Романовых и Болконских.
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