Прочитайте.Найди и выпиши слова,которые обозночают количество.. В магазине продавщица спрашивает мальчика:-Ты уверен, что тебя просили купить яетыре килограмма концет и сто грамм картошки?

Русский язык
Прочитайте.Найди и выпиши слова,которые обозночают количество.. В магазине продавщица спрашивает мальчика:-Ты уверен, что тебя просили купить яетыре килограмма концет и сто грамм картошки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четыре и сто-эти слова обозначают количество
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