Прочитайте.Найди и выпиши слова,которые обозночают количество.. В магазине продавщица спрашивает мальчика:-Ты уверен, что тебя просили купить яетыре килограмма концет и сто грамм картошки?

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Прочитайте.Найди и выпиши слова,которые обозночают количество.. В магазине продавщица спрашивает мальчика:-Ты уверен, что тебя просили купить яетыре килограмма концет и сто грамм картошки?

Автор: Гость