Упростить выражение x+4,5x+9*(x+5,2)
Математика
Упростить выражение x+4,5x+9*(x+5,2)
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=5,5х+9х+46,8=14,5х+46,8
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