Какая функция у скоротливои вакуоли????.!
Биология
Какая функция у скоротливои вакуоли????.!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выводить из клетки воду
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