Какая функция у скоротливои вакуоли????.!

Биология
Какая функция у скоротливои вакуоли????.!
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Автор: Гость
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Гость:
Выводить из клетки воду
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