Какая идея трагедии "моцарт и сальери"?
Литература
Какая идея трагедии "моцарт и сальери"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название «маленькие трагедии» появилось благодаря самому Пушкину, который так охарактеризовал свои драматургические миниатюры в письме к критику Плетневу. Читатели познакомились с «Моцартом и Сальери» в конце 1831 года в альманахе «Северные цветы». Но первые наброски произведения датированы 1826 годом, что говорит о длительном интересе автора к этой теме.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Посмотри все глаголы, где требуется выбрать букву в окончании, где требуется выбр??ть букву в окончании. К какому спряжению они относятся? Можно ли...
Математика
Математика
Алгебра
Функция задана формулой y=0.5x-7 найдите значение функции соответствующее значению аргумента равному 4
Математика