Какая из дробей самая маленькая. 9/19 6/7 12/35 3/8
Математика
Какая из дробей самая маленькая. 9/19 6/7 12/35 3/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая маленькая дробь: 12/35
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