Какая из двух жидкостей-ацетон и молоко-представляет собой индивидуальное вещество, а какая-смесь??

Химия

Какая из двух жидкостей-ацетон и молоко-представляет собой индивидуальное вещество, а какая-смесь??

Автор: Гость