Какая из двух жидкостей-ацетон и молоко-представляет собой индивидуальное вещество, а какая-смесь??
Химия
Какая из двух жидкостей-ацетон и молоко-представляет собой индивидуальное вещество, а какая-смесь??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ацетон- индивидуальное, молоко-смесь
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