Какая масса аллюминия может быть получена из 51 кг его оксида

Химия
Какая масса аллюминия может быть получена из 51 кг его оксида
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    51000 г                 Х г   2Al2O3       ->        4Al         +         3O2n = 2 моль             n = 4 мольMr = 102 г/моль    Mr=27 г/мольm = 204 г               m = 108 г51000 г Al2O3    -    Х г Al204 г Al2O3 -           108 г Alm(Al) = 51000 * 108 / 204 = 27 кг

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