Какая масса аллюминия может быть получена из 51 кг его оксида

Гость: Гость:

51000 г Х г 2Al2O3 -> 4Al + 3O2n = 2 моль n = 4 мольMr = 102 г/моль Mr=27 г/мольm = 204 г m = 108 г51000 г Al2O3 - Х г Al204 г Al2O3 - 108 г Alm(Al) = 51000 * 108 / 204 = 27 кг