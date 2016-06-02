Придумайте свою сказку не менее 150 слов. Помогите плизз очень надо!

Гость: Гость:

Жили-были дед да баба. Были они пенсионерами и жили на маленькую пенсию. Однажды посылает бабка деда на базар и говорит ему: – Вот полгода копила я и накопила небольшой капитал. Возьми деньги и иди на базар и купи мне стиральную машинку. Да смотри без неё не возвращайся и деньги не трать понапрасну! На базаре дед ходил-ходил, искал машинку, искал. Но тут увидел дед: зверушек продают, пошел и купил самую маленькую красивую рыбку и для нее небольшой аквариум на все деньги, что бабка ему дала. Приходит домой, а бабка на него бранится: – Что ж ты, старый, наделал, я же копила на машинку. А ты купил какой-то аквариум, да рыбу. Как же я буду без стиральной машинки? – заплакала бабка. А дед ее давай успокаивать: – Не серчай, бабка, что-нибудь придумаем. Зато посмотри, какая красивая рыбка в аквариуме у нас плавает. Она же живая! А бабка в ответ: – Да она-то живая, а мне опять в ванне белье стирать. Так и жили они каждый при своем мнении. Как-то раз ночью проснулся дед и не спится ему. Решил он рыбку кормить, а она вдруг говорит ему человеческим голосом: – Спаси меня, дедушка, все время буду помнить твое добро. Не дай меня погубить. Твоя бабка хочет меня отдать полакомиться вашей кошке Мурке. Спаси меня, – молит рыбка, – а я исполню три твоих желания. Удивился дед: – Вот так рыбка! – и просит ее, – сделай так, чтоб у бабки машинка стиральная была. Из-за нее она обозлилась на меня и тебя, поэтому хочет отдать кошке. Вмиг исполнила рыбка его желание. А деду и этого мало, хочет себе дорогую квартиру в городе и современную машину. Все исполнила рыбка, дед был счастлив, что у него на старости лет все есть. Но вот пришло время ему проснуться… В старой квартире, со старой машиной и без стиральной машины. И бабка также недовольна его покупкой. Суть этой сказки такова, что все желания исполняются только упорным трудом, а не по желанию золотой рыбки.