Помогите пожалуйста очень срочно нужно решить уравнения А и б Дам 10 баллов
Математика
Помогите пожалуйста очень срочно нужно решить уравнения А и б Дам 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+7/4=11/3 x=11/3-7/4 x=44/12-21/12 x=23/12 x=1 11/12 x-37/8=7/2 x=37/8+5/2 x=37/8+20/8 x=57/8 x=7 1/8
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