Народ,помогите пожалуйста с таблицей,очень надо до завтра.Ни хрена не понимаю как делать
Биология
Народ,помогите пожалуйста с таблицей,очень надо до завтра.Ни хрена не понимаю как делать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 или 2, со 2 могу помочь, а 1 сам не пойму че делать, может просто галочки ставить, например дрожжи это аэробы
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