Если у меня за четверть есть 3,я могу выйти отличником за год
Другие предметы
Если у меня за четверть есть 3,я могу выйти отличником за год
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В принципе-можешь. Если за следующие 3 четверти у тебя будут одни пятерки. 1 четверть не самая главная, поэтому.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Привидите дроби к наименьшему общему знаменателю: а)2/3,5/6 и 7/12; б)4/3,5/8 и 11/16 в)1/6,1/8 и 2/5 г)3/5,7/15 и 8/25.
Математика
ХЕЛП УЖЕ ЛЕНЬ РЕШАТЬ ПОМОГИТЕ!!!!:( Нужно всавить пропущеные цифры. 1)345*+94*7=1**39 2)4943-3**=**54 3)*7*7*-4*834=37736 4)93*6+**9*=*47...
Английский язык