Помогите срочно!!! x-x/12=11/3

Математика
Помогите срочно!!! x-x/12=11/3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/12 x = 11/3 x=11/3 ÷11/12 x=11/3×12/11 x=4
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