Выписаны несколько членов последовательности: -8; -6; -4; -2;... Какое из следующих чис??л есть среди членов этой последовательности? 1. 5 2. -1 3. 0 4. 1
Математика
Выписаны несколько членов последовательности: -8; -6; -4; -2;... Какое из следующих чис??л есть среди членов этой последовательности? 1. 5 2. -1 3. 0 4. 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К каждому последующему числу прибавляется 2. -2+2=0. Ответ: 3.
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