Выписаны несколько членов последовательности: -8; -6; -4; -2;... Какое из следующих чис??л есть среди членов этой последовательности? 1. 5 2. -1 3. 0 4. 1

Математика

Выписаны несколько членов последовательности: -8; -6; -4; -2;... Какое из следующих чис??л есть среди членов этой последовательности? 1. 5 2. -1 3. 0 4. 1

Автор: Гость