Решите плиз по действиям: 154*18+3900:65-216*53, 16728:82-5580:45+726*29, (39002-37236)*205+115*78
Математика
Решите плиз по действиям: 154*18+3900:65-216*53, 16728:82-5580:45+726*29, (39002-37236)*205+115*78
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16728:82-5580:45+726*29 2) (39002-37236)*205+115*78 3) 154*18+3900:65-216*53
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