Как изменится внутренняя энергия и температура тела , если поглощаемая энергия больше энергии ,которую оно излучает ?
Физика
Как изменится внутренняя энергия и температура тела , если поглощаемая энергия больше энергии ,которую оно излучает ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу сказать правильный ответ.Очень сильно изменится.Не благодари за ответ
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