Помогите написать сочинение пожалуйста на тему "Владимир Дубровский-благородный разбойник или мстительный романтик?"

Литература
Помогите написать сочинение пожалуйста на тему "Владимир Дубровский-благородный разбойник или мстительный романтик?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего, он Благородный разбойник. Потому-что Он влюбился в дочь Троекурова. Как только он ее увидел. Он не захотел мстить.
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