Туристы шли до назначенного пути 3 дня.Отношение пройденного за каждый день равно 8:4,2:7,5.В третий день туристы прошли на 6,6 км больше чем во второй день.Найди весь путь за три дня

Математика

Туристы шли до назначенного пути 3 дня.Отношение пройденного за каждый день равно 8:4,2:7,5.В третий день туристы прошли на 6,6 км больше чем во второй день.Найди весь путь за три дня

Автор: Гость