Туристы шли до назначенного пути 3 дня.Отношение пройденного за каждый день равно 8:4,2:7,5.В третий день туристы прошли на 6,6 км больше чем во второй день.Найди весь путь за три дня
Математика
Туристы шли до назначенного пути 3 дня.Отношение пройденного за каждый день равно 8:4,2:7,5.В третий день туристы прошли на 6,6 км больше чем во второй день.Найди весь путь за три дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь главное - НА 6,6 км больше. 1) 7,5 - 4,2 = НА 3,3 части больше. 2) 6,6 : 3,3 = 2 км/часть - одна часть. 3) 8 частей *2 км = 16 км - первый день. 4) 4,2 части * 2 км = 8,4 км - второй день. 5) 7,5 * 2 = 15 км - третий день. 6) 16 + 8,4 + 15 = 39,4 км - за три дня - ОТВЕТ
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