Чему равна Массовая доля кислорода в силикате натрия Срочно
Химия
Чему равна Массовая доля кислорода в силикате натрия Срочно
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48/(46+48+28)=48/122=0,393 (39,9%)
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