Подчеркни слова с приставками . Обозначь в них корень , приставки окончание . Дорога ,досказал,домик

Русский язык
Подчеркни слова с приставками . Обозначь в них корень , приставки окончание . Дорога ,досказал,домик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорога- приставки здесь нет, корень-дорог, а окончание- а досказал- приставка-до, корень-сказал, а окончание-нулевое домик- приставки нет, корень- дом, окончании тоже нет, но есть суффикс-ик
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